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Чтобы вспомнили. В день годовщины ВОСР в архангельских квартирах будет свежо

В день отмечания (частью населения) 104-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции коммунальщики Архангельска не придумали ничего лучшего, как проводить ремонтные работы на ТЭЦ. Что, естественно, приведет к понижению температуры в квартирах горожан.

Подробности от городской администрации:

 - С 08:00 7 ноября до 08:00 8 ноября на напорной задвижке одного из сетевых насосов Архангельской ТЭЦ пройдут плановые ремонтные работы.  

По условиям выполнения работ необходимо снизить давление теплоносителя в общегородской магистрали.  

В связи со снижением давления возможно уменьшение циркуляции теплоносителя через системы отопления потребителей и небольшое понижение температуры воздуха внутри жилых и нежилых помещений в округах: Северный, Соломбальский, Октябрьский (за исключением о. Кего), Ломоносовский, Майская горка (за исключением о. Краснофлотский), Варавино-Фактория.  

Утром понедельника режим тепловой сети будет полностью восстановлен.

Сотрудники редакции, проживающие в указанных районах, отмечают, что вместе с холодеющими батареями из кранов куда-то пропала горячая вода.

07 ноябрь 10:18 | : Будни

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