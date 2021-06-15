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В России поменялось значение слова абьюз. Теперь это принудительная вакцинация

"Абьюз" происходит от английского слова abuse, что в переводе означает "злоупотребление, оскорбление, жестокое обращение, надругательство, издевательство".

Об абьюзе на работе со стороны руководства россияне стали рассказывают чуть чаще, чем два года назад. К проявлениям злоупотребления властью стали причислять давление в вопросах вакцинации от COVID-19. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, имеющих опыт работы.

С абьюзом со стороны руководства приходилось сталкиваться 36% россиян, в 2019 году — 31%. Мужчины с психологическим насилием сталкиваются чаще, чем женщины (39 и 32% соответственно). Число пострадавших от абьюза растет с увеличением возраста опрошенных: 31% среди молодежи до 24 лет и 39% среди россиян старше 45-ти.

Чаще всего проявлениями абьюза россияне называют ситуации, связанные с нарушением Трудового Кодекса РФ (29%) и злоупотреблением властью (15%). Впрочем, два года назад с подобными ситуациями сталкивались чаще. По сравнению с 2019 г. россияне также реже рассказывают о фактах унижения и оскорблений, но чаще — об угрозах и общении на повышенных тонах. Проявлением абьюза со стороны руководства россияне стали называть и давление на персонал в вопросах вакцинации от коронавируса.

07 ноябрь 08:12 | : Будни

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