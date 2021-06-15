Без выходных. 469 случаев заражения COVID-19 в Архангельской области

Такую цифру сообщили оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровел 301 человек.
Среди новых заболевших:
111 архангелогородцев;
70 северодвинцев (16 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
64 новых случая выявлено в г. Мирном;
33 – в Мезенском районе;
31 – в Няндомском;
21 – в г. Новодвинске;
20 – в Плесецком округе;
по 17 – в Коношском и Ленском районах;
по 13 – в г. Котласе и Каргопольском округе;
по 12 – в г. Коряжме, Устьянском районе, а также в Виноградовском округе;
10 – в Котласском районе;
по 4 – в Красноборском и Пинежском районах;
по 2 – в г. Вельске и Приморском районе;
1 – в Шенкурском районе.