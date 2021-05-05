Суточная заболеваемость COVID-19 в Архангельской области продолжает расти

О 474 случаях заражения коронавирусом сообщили в оперативном штабе.
Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 360 человек.
Среди новых заболевших:
85 архангелогородцев;
46 северодвинцев (три из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
45 новых случаев выявлено в г. Котласе;
36 – в Плесецком округе;
34 – в г. Коряжме;
31 – в г. Новодвинске;
27 – в Ленском районе;
26 – в Котласском;
25 – в Вельском;
24 – в Холмогорском;
23 – в Няндомском;
21 – в Пинежском;
11 – в Коношском районе;
9 – в Вилегодском округе;
7 – в Каргопольском;
по 5 – в г. Мирном и Устьянском районе;
по 3 – в Красноборском и Мезенском районах, а также на Соловках;
по 2 – в Онежском и Приморском районах;
1 – в Шенкурском районе.