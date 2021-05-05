Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Суточная заболеваемость COVID-19 в Архангельской области продолжает расти

О 474 случаях заражения коронавирусом сообщили в оперативном штабе.
Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 360 человек.
Среди новых заболевших:
85 архангелогородцев;
46 северодвинцев (три из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
45 новых случаев выявлено в г. Котласе;
36 – в Плесецком округе;
34 – в г. Коряжме;
31 – в г. Новодвинске;
27 – в Ленском районе;
26 – в Котласском;
25 – в Вельском;
24 – в Холмогорском;
23 – в Няндомском;
21 – в Пинежском;
11 – в Коношском районе;
9 – в Вилегодском округе;
7 – в Каргопольском;
по 5 – в г. Мирном и Устьянском районе;
по 3 – в Красноборском и Мезенском районах, а также на Соловках;
по 2 – в Онежском и Приморском районах;
1 – в Шенкурском районе.

05 ноябрь 16:29 | : Будни

Главные новости


Россия становится Арктической сверхдержавой
«Из Канн прямиком в Архангельск». Так начинался Arctic Open

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (62)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20