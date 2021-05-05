Митрополит Корнилий: От беды, скорби и напасти нас спасает Царица Небесная

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, совершил Литургию в храме иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» на Жаровихе в областной столице.
Владыке сослужили городские клирики, пел малый состав архиерейского хора. Проповедь по запричастном стихе произнес священник Назарий Ярема.
После богослужения архипастырь обратился к прихожанам со словом назидания. Ниже приводим полный текст проповеди митрополита Корнилия.
Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником в честь иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, именуемой «Казанская»!
«Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго! За всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего», — поем мы сегодня в тропаре праздника, обращаясь к Пресвятой Богородице пред державным покровом нашего Отечества — Её Казанской иконой. Действительно, святая икона, которая явилась некогда во граде Казани девятилетней отроковице Матроне, является путеводительной звездой для нашего Отечества.
В трудные времена, когда терзали страну нашу враги внешние и внутренние, народ Божий всегда прибегал к заступлению Пречистой Богоматери. В 1612 году, когда, казалось, пресекся царский род, в Кремле, в сердце нашей столицы, хозяйничали интервенты поляки. Священномученик Ермоген, Патриарх Всероссийский, был ввергнут в темницу, его морили голодом, но он написал воззвание к народу российскому, которое было читаемо во всех больших городах. В Нижнем Новгороде собралось огромное ополчение, войска взяли чудотворную Казанскую икону и пошли к Москве. Подойдя к городу, полки русские трое суток молились и постились пред Казанской иконой Богоматери. Преподобный Сергий, игумен и печальник земли Русской, явился митрополиту Арсению, который также томился в Москве, и сказал ему: «Радуйтесь! Молитва ваша услышана Богом. Молитвами Царицы Небесной и святых русских завтра столица будет освобождена». Эти пророческие слова сбылись: на другой день русское войско вошло в столицу нашей Российской державы.
Когда беды, скорби и напасти приходили к русским людям, наши предки имели особое дерзновение прибегать к Царице Небесной и испрашивать у Нее помощи и заступления, дабы Она, теплая молитвенница у Престола Божия, сохраняла наше многострадальное Отечество, землю нашу Русскую. Кому много дано, с того много и спросится. Некогда израильский народ был богоизбранным народом, и во Святая святых Иерусалимского храма была особая благодать Божия. Когда народ избранный Богом отвернулся от своего Создателя, люди в Иерусалимском храме услышали такие слова: «Уйдем отсюда», и благодать Божия навеки покинула храм Иерусалимский. Подобное произошло и в Византии, когда народ греческий отступил от Православия и соединился в унии с Римом. Тогда многие стали свидетелями видения: некий огнь вышел из храма Святой Софии и ушел на небо. Многие тогда пророчески сказали: «Благодать Божия отступила от нас». Вскоре войска сарацин погубили древний Константинополь, и пала Византия. Наш русский народ жил в особом союзе с Господом и Его Пречистой Матерью, и в течение девяти веков славилось имя Божие в нашем Отечестве. Но многие раскачивали державный корабль, и когда люди отошли от Господа Бога, на некогда славных местах земли нашей в течение 70 лет мы видели мерзость запустения. Казалось, навсегда нас оставила благодать Божия, но по молитвам Пречистой Богоматери Господь гнев преложил на милость. Сейчас мы живем во время, когда множество храмов Божиих и святых монастырей открываются в нашем Отечестве, и мы свободно можем ходить в храмы и прославлять имя Божие.
Будем всегда со вниманием и благоговением относиться к союзу с Господом и Его Пречистой Богоматерью, помня о том, что кому много дано, с того много и спросится. Будем сегодня просить Господа и Пречистую Богоматерь, чтобы благодать Свою Господь по молитвам Пречистой Девы никогда не отнимал от Отечества нашего. Пусть Царица Небесная иконой Своей Казанской хранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!
С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!
(по материалам Архангельской епархии)