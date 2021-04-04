Маленькая Коряжма вышла на первое место по заболеваемости COVID в Поморье

Всего по региону за прошедшие сутки зафиксировано 254 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 162 человека.
Среди новых заболевших:
44 жителя г. Коряжмы;
34 архангелогородца;
29 северодвинцев (18 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
19 новых случаев выявлено в Вельском районе;
17 – в г. Котласе;
16 – в Коношском районе;
15 – в Виноградовском;
10 – в Холмогорском;
по 8 – в Вилегодском и Каргопольском округах, а также в Верхнетоемском, Шенкурском и Плесецком районах;
7 – в Котласском районе;
6 – в Устьянском;
4 – в Пинежском;
3 – в г. Новодвинске и Няндомском районе;
по 2 – в Ленском, Лешуконском и Онежском районах;
1 – в г. Мирном.