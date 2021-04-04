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Хакерские атаки в СЗФО: не болтай, не то уволят!

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила уровень цифровой гигиены и то, насколько строго жители СЗФО соблюдают правила кибербезопасности на работе.

11% работников из СЗФО сталкивались с попыткой взлома их рабочего пароля, еще у 3% попытки взлома увенчалась успехом хакеров. 71% респондентов не взламывали и не пытались взломать.

Большинство (86%) соблюдают одно из основных правил цифровой безопасности на работе и придумывают сложные пароли, состоящие от 7 до 10 и больше символов. Наибольшая доля таких работников - среди высшего менеджмента, бухгалтерии, финансов и административного персонала. Легко подбираемые пароли (до семи символов) используют 14% сотрудников в СЗФО.

У 83% опрошенных на Северо-Западе рабочие пароли никогда не совпадают с используемыми для личных аккаунтов. У 14% бывают пересечения, и лишь 3% всегда используют одинаковые пароли для личных и рабочих целей.

В 40% опрошенных в СЗФО действует политика и правила информационной безопасности, у 37% опрошенных работодатель требует менять пароли с определенной периодичностью, еще 37% рассказали, что от них требуют придумывать сложный пароль. Интересно, что 31% жителей СЗФО из компаний, в которых не принято делиться паролями с коллегами, считают, что рассказывающих свои пароли коллегам нужно увольнять. Причем чем моложе были респонденты, тем более уверены они были в такой жесткой мере.

43% стараются менять рабочие пароли раз в 3–6 месяцев, каждый пятый (23%) – раз в месяц, 14% – раз в год. При этом еще 20% респондентов никогда этого не делают.

69% сотрудников из СЗФО запоминают и держат в голове свои пароли – феноменальная память широко распространена среди работников отрасли транспорта и логистики, высшего менеджмента, молодежи и студентов. 31% опрошенных записывают пароли в блокноте, 9% хранят в браузере, еще 17% пользуются специальными менеджерами хранения, 9% записывают в заметки в мобильном телефоне. Самый опасный метод – запись пароля на стикере – используют 3%. Некоторые респонденты предпочитают лайфхаки хранения паролей собственной разработки: имеют алгоритм формирования паролей, который знают только они, придумывают наводящие вопросы, помогающие вспомнить пароль, а также «шифруют в текстах».

04 сентябрь 08:13 | : Будни

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