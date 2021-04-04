Назло прививкам. Свежая суточная статистика по COVID-19 в Архангельской области

О новых 258 случаях заражения коронавирусом в Поморье сообщает региональный оперштаб. Тем не менее, выздоровел 191 человек.
Среди новых заболевших:
81 архангелогородец;
35 северодвинцев (22 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
18 жителей Пинежского района;
16 новых случаев выявлено в г. Котласе;
по 12 – в Плесецком и Устьянском районах;
10 – в Онежском районе;
по 9 – в г. Новодвинске и Верхнетоемском районе;
по 8 – в Котласском, Холмогорском и Ленском районах;
7 – в Вельском районе;
6 – в Няндомском;
по 5 – в Вилегодском округе и Красноборском районе;
4 – в Приморском районе;
по 1 – в г. Мирном, а также в Коношском, Лешуконском и Шенкурском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.
В Архангельской области продолжается кампания по вакцинации населения. По данным регионального министерства здравоохранения, на сегодняшний день 310263 жителя Поморья прошли первый этап вакцинации, 281994 человека получили полный вакцинальный комплекс от COVID-19.