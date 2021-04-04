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Ушел из жизни выдающийся архангельский историк и политолог

Именно так отзываются о Анатолии Андреевиче Семине его бывшие студенты:

- Мне повезло, политологию нам читал Сёмин Анатолий Андреевич. Великолепный оратор, который легко заинтересовывал своим предметом. Очень жаль, что человек живет мало. Анатолий Андреевич. Вы будете жить в нашей памяти долго. Спасибо за знания.

Анатолий Семин работал в Архангельском государственном педагогическом институте (ныне САФУ) с 1975 года. За период работы в университете он прошел путь от ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедр философии и научного коммунизма (затем политологии и социологии, регионоведения, международных отношений и политологии) до заведующего кафедрой, проректора по заочному обучению, затем проректора по административной работе Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Ученый скончался 1 сентября нынешнего года в возрасте 72 лет. Прощание с педагогом состоится 4 сентября с 10:00 до 10:30 в Архангельском «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (ул. Самойло, д. 21).

 

03 сентябрь 12:04 | : Будни

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