Ушел из жизни выдающийся архангельский историк и политолог

Именно так отзываются о Анатолии Андреевиче Семине его бывшие студенты:
- Мне повезло, политологию нам читал Сёмин Анатолий Андреевич. Великолепный оратор, который легко заинтересовывал своим предметом. Очень жаль, что человек живет мало. Анатолий Андреевич. Вы будете жить в нашей памяти долго. Спасибо за знания.
Анатолий Семин работал в Архангельском государственном педагогическом институте (ныне САФУ) с 1975 года. За период работы в университете он прошел путь от ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедр философии и научного коммунизма (затем политологии и социологии, регионоведения, международных отношений и политологии) до заведующего кафедрой, проректора по заочному обучению, затем проректора по административной работе Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Ученый скончался 1 сентября нынешнего года в возрасте 72 лет. Прощание с педагогом состоится 4 сентября с 10:00 до 10:30 в Архангельском «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (ул. Самойло, д. 21).