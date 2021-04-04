Школьные автобусы повезут архангельских учащихся в неведомые дали

Речь идет не только о проезде учеников до школы и обратно, но и о посещении различных экскурсий. С таким заявлением выступила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва.
По её словам, поставка современных школьных автобусов будет способствовать реализации таких инициатив, как «Пушкинская карта». Школьники смогут свободно посещать музеи, выставки, ездить на экскурсии, а значит, расширять свои познания. Но не следует забывать, что и ежедневный проезд ребенка в школу – важная составляющая учебного процесса.
– Проезд ребенка от дома до школы – это часть образовательной среды, развитием которой мы должны заниматься комплексно. С этого начинается каждый учебный день ребенка, это влияет на его настрой. Но прежде всего это вопрос безопасности. Проезд должен быть удобным, а школьные автобусы – современными и безопасными, – отметила Елена Шмелёва.
Приоритетными должны стать те населенные пункты, где выявлена нехватка автобусов или нет своих школ. В Архангельской области только в 2020 году закуплено 75 школьных автобусов. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте по поставке специализированной техники. Кроме того, регион закупает автобусы для сельских школ и на собственные средства. Новая техника поступила почти во все районы Поморья. В настоящее время подвоз детей в школы организован в 181 муниципальном образовании, в этом задействованы порядка 300 школьных автобусов.
В 2021 году по государственной программе Архангельской области на закупку школьных автобусов направлено порядка 14 миллионов рублей. Средства распределяются между муниципальными образованиями по результатам конкурсного отбора.
Напомним, что в апреле в ходе послания к Федеральному Собранию президент объявил, что за следующие четыре года будет закуплено не менее 16 тыс. школьных автобусов. Все закупленные машины поступят в регионы.