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РВК-Архангельск помог собраться в школу детям сотрудников

«РВК-Архангельск» провёл традиционную акцию «Соберём ребёнка в школу вместе». В канун 1 сентября будущие первоклашки получили подарки от предприятия с посвящением в «Хранители воды». Всего в этом году первоклассниками стали 26 детей работников «РВК-Архангельск».

 «Я теперь «хранитель воды» и буду рассказывать своим одноклассникам, как важно беречь воду», – рассказала Ульяна, дочь инженера Натальи Каракиной.

 Красочные наборы с необходимыми канцелярскими принадлежностями, бутылочки для воды, светоотражатели и многое другое – помогут детям начать свой путь по дороге знаний с комфортом и безопасностью.

 «Подарок мне очень понравился, в наборе столько много всего интересного, что скорее хочется всё открыть и уже начать пользоваться», – поделился впечатлениями первоклассник Миша, сын начальника цеха Александра Визжачего.

 Кроме того, сотрудники «РВК-Архангельск» в рамках акции «Чужих детей не бывает» собрали канцелярские принадлежности для школьников из многодетных семей работников предприятия, а также детям с ограниченными возможностями здоровья. Восемь семей получили наборы с тетрадями, альбомами, фломастерами, пеналами и другими нужными предметами. А многодетной семье, в которой детей воспитывает одна мама, сотрудники водоканала передали несколько пакетов с новой одеждой и обувью.

«Первое сентября, первый школьный звонок, первый урок, – это волнительные и запоминающиеся на всю жизнь моменты для каждого первоклассника. Мы ежегодно помогаем собраться в школу детям наших сотрудников, и в этом году подготовили для них подарки со всем необходимым. Нам приятно видеть счастливые лица детей и помочь им сделать первый шаг в мир знаний», – отметила директор по персоналу «РВК-Архангельск» Алиса Елисеева.

  

01 сентябрь 13:54 | : Будни

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