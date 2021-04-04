Стоим. 255 новых коронавирусных в Архангельской области

Такую цифру представил в последней сводке региональный оперштаб. Выздоровели за сутки 221.
В числе заболевших:
- 101 архангелогородец;
- 56 северодвинцев (10 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 35 жителей Котласа;
- 12 новых случаев выявлено в Новодвинске;
- 8 — в Виноградовском районе;
- по 7 — в Вилегодском округе и Приморском районе;
- 5 — в Вельском районе;
- по 4 — в Коряжме и Котласском районе;
- по 3 — в Верхнетоемском, Красноборском и Онежском районах;
- по 2 — в Каргопольском округе и Пинежском районе;
- по 1 — в Няндомском и Плесецком районах.
В статистику включен один завозной случай: инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.