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Стоим. 255 новых коронавирусных в Архангельской области

Такую цифру представил в последней сводке региональный оперштаб. Выздоровели за сутки 221.

В числе заболевших:

  • 101 архангелогородец; 
  • 56 северодвинцев (10 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 35 жителей Котласа; 
  • 12 новых случаев выявлено в Новодвинске; 
  • 8 — в Виноградовском районе; 
  • по 7 — в Вилегодском округе и Приморском районе; 
  • 5 — в Вельском районе; 
  • по 4 — в Коряжме и Котласском районе; 
  • по 3 — в Верхнетоемском, Красноборском и Онежском районах; 
  • по 2 — в Каргопольском округе и Пинежском районе; 
  • по 1 — в Няндомском и Плесецком районах.

В статистику включен один завозной случай: инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.

01 сентябрь 12:31 | : Будни

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