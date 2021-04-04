Терпения и вдохновения! Дмитрий Морев поздравил архангелогородцев с Днем знаний

Сегодня в школы Архангельска идут 38 тысяч детей и подростков. С началом нового учебного года учеников, педагогов и родителей поздравляет глава города Дмитрий Морев.
- Для всех нас, взрослых и юных горожан, 1 сентября – особый и торжественный праздник. Каждый новый учебный год как ступень наверх по лестнице ожиданий и надежд, укрепления не только знаний, но и дружеских отношений.
Терпения и вдохновения я желаю педагогам и родителям. Вы растите настоящее и будущее нашего города, и за это мы вам благодарны!
Новых открытий, интересных встреч, крепкой дружбы - всем школьникам Архангельска! Пусть учеба дается вам легко, и в этом помогают любознательность, целеустремленность и ваши таланты. Любите свою школу, любите наш город, получайте удовольствие от учебы, общения, спорта! С Днём знаний! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.