Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Терпения и вдохновения! Дмитрий Морев поздравил архангелогородцев с Днем знаний

Сегодня в школы Архангельска идут 38 тысяч детей и подростков. С началом нового учебного года учеников, педагогов и родителей поздравляет глава города Дмитрий Морев.

- Для всех нас, взрослых и юных горожан, 1 сентября – особый и торжественный праздник. Каждый новый учебный год как ступень наверх по лестнице ожиданий и надежд, укрепления не только знаний, но и дружеских отношений.

Терпения и вдохновения я желаю педагогам и родителям. Вы растите настоящее и будущее нашего города, и за это мы вам благодарны!

Новых открытий, интересных встреч, крепкой дружбы - всем школьникам Архангельска! Пусть учеба дается вам легко, и в этом помогают любознательность, целеустремленность и ваши таланты. Любите свою школу, любите наш город, получайте удовольствие от учебы, общения, спорта! С Днём знаний! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.

01 сентябрь 08:55 | : Будни

Главные новости


Тупик управления образованием. Тревожные мысли из архангельской глубинки
Живите долго. Юсуп Разыков о кино вообще и Arctic open в частности

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2021 (13)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20