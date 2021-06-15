День знаний в колониях Поморья: возраст учебе не помеха

В День знаний традиционно учебный год начнется в школах и учебно-консультационных пунктах подразделений УФСИН России по Архангельской области. В этот день приступят к обучению 550 лиц, отбывающих наказание.
Всего в учреждениях областного Управления функционируют 15 УКП и две школы - в ИК-14 (г. Вельск) и воспитательной колонии (п. Талаги, Приморский район). Согласно законодательству в подразделениях уголовно-исполнительной системы Поморья организуется обязательное получение общего образования осужденными, не достигшими 30-летнего возраста. Остальные отбывающие наказание имеют возможность получить образование по собственному желанию согласно поданному заявлению. Таких в этом учебном году около 20 человек. Почти 150 осужденных станут выпускниками и получат аттестаты об основном общем и о среднем общем образовании.
В школе при Архангельской воспитательной колонии обучение начнут 44 несовершеннолетних, отбывающих наказание.
В течение летнего периода в образовательных учреждениях проводись косметические и капитальные ремонты, закупались необходимые учебные пособия и канцелярия. Для учащихся также приобрели необходимую учебную литературу и оборудование.
Первого сентября в учреждениях регионального УФСИН пройдут торжественные линейки с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. С учетом складывающейся ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции в ходе учебного процесса будут соблюдаться все санитарные требования.