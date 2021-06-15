В Вельском районе освятили многострадальный мост через реку Вага

Мост через реку Вага в Вельском районе после реконструкции освятил клирик Котласской епархии протоиерей Стефан Яремчук.
«Отец Стефан поприветствовал участников торжественного события, благословил строителей и пожелал, чтобы их творение приносило пользу людям долгие годы», — рассказали в епархии.
Мост на трассе Вельск — Шангалы был закрыт в 2015 году после обрушения одного из пролетов. Властям пришлось строить временный мост и одновременно решать вопрос о финансировании ремонта разрушенного капитального строения.
Региональное правительство изыскало более 500 миллионов рублей.
«Работы, проведенные на мостовой переправе, официально называются реконструкцией, фактически же от старого моста ничего не осталось, он был разобран до основания и вновь построен уже из новых материалов», — отметили в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.
По словам главы региона Александра Цыбульского, «реконструкция этого моста велась отчасти в авральном режиме. Так быть не должно. Чтобы ничего подобного в дальнейшем не происходило, деятельность по обследованию и ремонту существующих переправ в области будет вестись на плановой основе».