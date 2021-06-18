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Власти мужественно выгнали бомжей из подвала жилого дома в Северодвинске

 Житель города корабелов обратился к городским властям с жалобой на управляющую компанию. Из-за бездействия УК, по его словам, в подвале дома обосновались лица без определённого места жительства.

По словам северодвинца, проживающего в доме № 63 по улице Торцева, жильцы подъезда на собственные средства отремонтировали дверь в подвал и повесили замок. Заявитель лично передал ключи мастеру, а на дверях указал номера квартир, в которых есть запасные ключи. Но через какое-то время «пришли слесари из управляющей компании и вырвали петли с корнем». 16 августа неравнодушный горожанин подал заявку в УК с просьбой восстановить дверь. Но на заявку так никто и не отреагировал.

Дело в том, что подвал, в котором расположен теплоцентр, облюбовали лица без определённого места жительства, что давно вызывает вполне обоснованное недовольство у жильцов дома, за счёт которых было приобретено и установлено дорогостоящее оборудование, а также оплачиваются общедомовые расходы на освещение, которым опять-таки бесконтрольно пользуются непрошенные гости.

18 августа северодвинец поделился своей проблемой в официальной группе «Администрация Северодвинска», что стало поводом для специалистов ЦУР взять решение вопроса на контроль.

Мэрия Северодвинска оперативно связалась с управляющей компанией, которая, в свою очередь, не менее оперативно предприняла действия и отремонтировала дверь в подвал. Буквально на следующий день – 19 августа заявителю пришёл ответ из городской администрации с отчётом о проделанной работе: «По информации управляющей организации, подвал закрыт, свет в подвале выключен».

Теперь жильцам дома № 63 по улице Торцева остается надеяться, что лица без определённого места жительства не найдут иного способа проникнуть и вновь обосноваться в полюбившемся теплом и светлом подвале.  

31 август 08:17 | : Будни

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