+264, -123. Последние новости коронавируса в Поморье

Такие цифры представил региональный оперштаб на основе мониторинга ситуации с пандемией в Архангельской области.
Среди заболевших;
76 архангелогородцев;
33 жителя г. Котласа;
29 северодвинцев (16 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
27 новых случаев выявлено в г. Коряжме;
23 – в г. Новодвинске;
17 – в Вилегодском округе;
15 – в Плесецком районе;
13 – в Котласском;
10 – в Вельском;
9 – в Ленском;
4 – в Устьянском;
по 2 – в г. Мирном, а также в Каргопольском округе и Приморском районе;
по 1 – в Виноградовском и Коношском районах.