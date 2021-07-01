265 новых пострадавших от COVID-19 в Архангельской области

Выздоровели за сутки 150 человек. Такие данные сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
В числе заболевших:
102 архангелогородца;
63 северодвинца (15 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
17 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;
15 – в Пинежском районе;
14 – в Онежском;
по 8 – в городах Котласе и Коряжме, а также в Плесецком районе;
6 – в Устьянском районе;
5 – в г. Мирном;
по 4 – в Приморском и Коношском районах;
по 3 – в Вельском районе и Каргопольском округе;
2 – в Мезенском районе;
по 1 – в Красноборском, Шенкурском и Лешуконском районах.