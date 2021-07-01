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Только для здоровых. На корпоратив по ПЦР-тесту

37% работодателей уже ввели обязательные правила: чтобы весело проводить время в компании коллег, нужно вакцинироваться от коронавируса или сдать ПЦР-тест. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей, проводящих корпоративы в условиях пандемии COVID-19.

В 16% компаний корпоративные мероприятия могут посещать только сотрудники, сделавшие прививку от коронавируса, а каждый пятый работодатель (21%) допускает на корпоративы не только вакцинированных, но и тех, кто предоставил отрицательный результат недавнего ПЦР-теста. «Это необходимо, мы не можем рисковать здоровьем людей», — комментируют опрошенные. Для 37% компаний неважно, что сотрудник, придя на корпоративную вечеринку, может стать источником заражения для коллег: проводимые ими мероприятия могут посещать все работники, независимо от наличия у них антител к коронавирусу. Свою позицию работодатели, как правило, объясняют тем, что считают неэтичным требовать медсправки у гостей праздника: «Прививаться или нет — личное дело каждого»; «Просто накануне в рассылке просим не приходить с симптомами простуды».

Компаний, не придающих значения COVID-статусу сотрудников в день офлайн-мероприятия, больше всего в сфере услуг (53%) и информационных технологий (50%). Справку о вакцинации или свежий ПЦР-тест на коронавирус чаще всего спрашивают на корпоративах в производственных компаниях (40%). Очевидно, что в дальнейшем требования работодателей будут ужесточаться: ближе к новогодним праздникам SuperJob прогнозирует увеличение числа компаний, вводящих ограничения на посещение корпоративных мероприятий для невакцинированных сотрудников

28 август 08:12 | : Будни

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