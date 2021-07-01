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Фантастика! В Архангельске спасли новорожденную, весившую меньше полкило

Настоящее врачебное чудо, по мнению редакции, совершили врачи-неонатологи Архангельского перинатального центра.

Малышка появилась на свет на 24-й неделе беременности мамы и весила всего 480 граммов. Два месяца ей пришлось провести в специальной медицинской камере в отделении интенсивной терапии под круглосуточным врачебным контролем. К середине лета ее вес достиг 1800 гр., что позволило перевести младенца в отделение патологии для недоношенных детей.

На данный момент крошечная пациентка все чаще обходится без кислородного аппарата (учится дышать самостоятельно) и начала есть из соски. Ее вес достиг 3 килограммов.

Общий прогноз благоприятный, не за горами выписка.

А теперь вопрос: что было бы с таким ребенком, появись он на свет в заштатной районной больничке? Ответ, кажется, очевиден…

27 август 14:20 | : Будни

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