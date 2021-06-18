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Архангельскую школу №26 смогут посещать маломобильные дети

В рамках программы «Создание доступной среды для детей с ОВЗ» в школе № 26 проводятся ремонтные работы по строительству крыльца.

 На объекте будет установлен пандус для организации архитектурной доступности в основном здании школы. Напомним, отсутствие возможности беспрепятственного посещения учебных заведений детьми, в силу обстоятельств передвигающихся на инвалидных колясках, проблема не только Архангельска. В беседе с главным редактором нашего издания губернатор Александр Цыбульский не смог вспомнить таких учеников и в своей московской школе.

 Стоимость ремонтных работ составляет порядка 1,4 млн. рублей. Кроме того, в рамках создания доступной среды было приобретено оборудование – методика профилактики и коррекции четырех видов дисграфии «Море словесности» для логопедической работы с учащимися с тяжелыми нарушениями речи.

 

26 август 11:24 | : Будни

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