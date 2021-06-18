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В школы Архангельска не пустят террористов

В преддверии начала учебного года сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Архангельской области проверили антитеррористическую защищенность образовательных учреждений.


 

Росгвардейцы обследовали территории школ, проверили возможные места проникновения в здание, техническую исправность кнопок тревожной сигнализаций, оснащение видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. У охранников частных охранных организаций, ежедневно несущих службу в школах города, сотрудники Росгвардии проверяли удостоверения, личные карточки, служебную документацию, наличие специальных средств, а также чёткость знаний инструкции в случае возникновения чрезвычайной ситуации.


 

Напомним, что в Архангельской области больше 500 образовательных учреждений, и большинство из них находится под наблюдением Росгвардии. В 2021 году с охраняемых объектов поступило 239 сигналов «тревога», нарядами групп задержания пресечено 17 административных правонарушений.


 

26 август 09:10 | : Будни

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