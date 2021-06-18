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Все меньше россиян отрицают проблему глобального потепления

Ученые фиксируют быстрое изменение климата по всей планете — в недавнем докладе Межправительственной группы экспертов (IPCC) эти явления названы беспрецедентными. Тем не менее каждый четвертый россиянин не верит в глобальное потепление. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В глобальное потепление верит каждый второй россиянин (51%). «Это доказано не только наукой, но и природными катастрофами в этом году, например, пожарами в Якутии», — комментируют опрошенные. 26% респондентов не согласны с климатологами. Свою позицию они чаще всего объясняют с позиции «теории заговора»: «Это не глобальное потепление, а глобальное оболванивание всего человечества»; «Если и стало чуть теплее, то в этом вовсе не обязательно виноваты люди». Затруднились однозначно выразить свое отношение к проблеме 23% россиян.

Мужчины настроены скептически чаще, чем женщины: среди них в глобальное потепление не верят 30%, тогда как среди женщин — 23%.

За 12 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, число скептиков, не верящих в глобальное потепление, сократилось с 33 до 26%.

25 август 15:17 | : Будни

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