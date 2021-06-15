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Не бухать! В Архангельской области намечается очередной день трезвенника

Профильное министерство в правительстве региона выступило со следующим заявлением:

Министерство агропромышленного комплекса и торговли региона напоминает, что в соответствии с постановлением правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года №222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области», 1 сентября устанавливается дополнительный к федеральным ограничениям временной запрет розничной продажи алкогольной продукции.

1 сентября реализация алкоголя будет возможна только с 10 до 13 часов, вне зависимости от того, будет ли в школах проходить торжественная линейка. Данное ограничение не относится к предприятиям общественного питания. Министерство напоминает: пиво также является алкогольной продукцией.

Как отметила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, в основу введения подобных ограничений легли социальные интересы граждан…

Далее следует подробное описание штрафных санкций, которые грозят нерадивым торговым точкам.

Наша редакция в очередной раз не перестает поражаться, зачем нужно вводить подобные ограничения, как правило, связанные со школьными мероприятиями. Ведь в Законе о торговле ясно написано – спиртные напитки любой крепости отпускаются лицам не моложе 18-ти лет. То есть, возраста, когда молодые люди в подавляющем большинстве покончили со школьным образованием.

Очень формальная борьба за ЗОЖ, не вызывающая ничего, кроме недоумения и раздражения.

24 август 12:11 | : Будни

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