"Просветите, отче!". У северодвинских зенитчиков появились духовные вопросы

В одном из удаленных дивизионов северодвинского зенитно-ракетного полка состоялся молебен. Богослужение возглавил секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами правоохранительными учреждениями священник Антоний Власов.
«Пообщался с военнослужащими по призыву о смысле продолжающегося праздника Преображения Господня, ответил на их вопросы о духовной жизни, — прокомментировал визит в воинскую часть священник Антоний. — Напомнил защитникам Родины о том, что задача человека — преображать себя, свою падшую природу, а средства для этого — исполнение заповедей Божиих, молитва и участие в церковных таинствах».
Встречи со священником регулярно проходят по инициативе военнослужащих дивизиона, участие в беседах добровольное.
По словам отца Антония, руководство зенитно-ракетного полка внимательно относится к духовно-нравственному воспитанию военнослужащих. Военные взаимодействуют с клириками Северодвинского благочиния, которые регулярно проводят в дивизионах полка богослужения и просветительские беседы.
История зенитного ракетного ордена Красной звезды полка (в/ч 92485) началась в мае 1949 года. Тогда власти страны решили сформировать для защиты Северодвинска кадровый 807-й зенитный артиллерийский полк. Боевой путь полк начал летом 1950 года с выполнения стрельб на Яграх. Отстрелявшись на «отлично», зенитчики заступили на боевое дежурство, которое несут по сей день. Полк состоит из шести огневых дивизионов.
(по материалам Архангельской епархии)