Поморам, захотевшим вакцинироваться, на заметку

2ГИС дополнил информацию о местах, где можно привиться от коронавируса: на картах теперь отображаются 7000 пунктов вакцинации, больше всего – в городах России и Казахстана. Геосервис показывает пункты, которые размещаются в медицинских учреждениях, в торговых центрах, МФЦ, администрациях, школах, библиотеках и на крупных предприятиях.
Добавлять на карту пункты 2ГИС начал в начале года. Сейчас на картах сервиса уже более 6500 таких точек в России, 300 – в Казахстане, около 200 в столицах Киргизии и Узбекистана. В России информация о местах вакцинации в 2ГИС дополнена благодаря сотрудничеству с Центрами управления регионами. Данные обо всех пунктах, как частных, так и государственных, были верифицированы ЦУР с региональными минздравами.
На сегодняшний день в Архангельской области работает 134 стационарных и 45 временных пунктов вакцинации. С полным перечнем медучреждений, которые проводят вакцинацию, можно ознакомиться на сайте регионального министерства здравоохранения: https://minzdrav29.ru/health/pol_info/punkty-vaktsinatsii-ot-covid-19/ А для того, чтобы узнать адрес ближайшего пункта, где можно пройти вакцинацию, необходимо в поисковой строке 2ГИС указать «пункты вакцинации».
К слову, в июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в три раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской.