Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморам, захотевшим вакцинироваться, на заметку

2ГИС дополнил информацию о местах, где можно привиться от коронавируса: на картах теперь отображаются 7000 пунктов вакцинации, больше всего – в городах России и Казахстана. Геосервис показывает пункты, которые размещаются в медицинских учреждениях, в торговых центрах, МФЦ, администрациях, школах, библиотеках и на крупных предприятиях.

Добавлять на карту пункты 2ГИС начал в начале года. Сейчас на картах сервиса уже более 6500 таких точек в России, 300 – в Казахстане, около 200 в столицах Киргизии и Узбекистана. В России информация о местах вакцинации в 2ГИС дополнена благодаря сотрудничеству с Центрами управления регионами. Данные обо всех пунктах, как частных, так и государственных, были верифицированы ЦУР с региональными минздравами.

На сегодняшний день в Архангельской области работает 134 стационарных и 45 временных пунктов вакцинации. С полным перечнем медучреждений, которые проводят вакцинацию, можно ознакомиться на сайте регионального министерства здравоохранения: https://minzdrav29.ru/health/pol_info/punkty-vaktsinatsii-ot-covid-19/ А для того, чтобы узнать адрес ближайшего пункта, где можно пройти вакцинацию, необходимо в поисковой строке 2ГИС указать «пункты вакцинации».

К слову, в июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в три раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской.

23 август 13:15 | : Будни

Главные новости


В августе 91-го. Как жаль, что вас не было с нами
Кому доверили здоровье северян?

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (271)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20