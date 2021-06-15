День за днем. И снова 267 случаев заражения COVID-19 в Поморье

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вчера было ровно столько же.
Выздоровели 144 человека.
Среди новых заболевших:
73 архангелогородца;
63 северодвинца (25 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
21 житель Пинежского района;
18 жителей г. Котласа;
12 новых случаев выявлено в г. Коряжме;
по 11 – в г. Новодвинске и Плесецком районе;
по 10 – в Ленском и Шенкурском районах;
9 – в Котласском районе;
8 – в Вилегодском округе;
по 4 – в Вельском, Лешуконском, Мезенском и Холмогорском районах;
3 – в Устьянском районе;
2 – в Няндомском.