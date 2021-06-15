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Самые скучные профессии в России

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил представителей экономически активного населения назвать самую скучную профессию. В открытом опросе приняла участие 1000 россиян из всех округов страны.

Самой скучной россияне считают профессию охранника (12% голосов), на втором месте — бухгалтер (11%), на третьем — продавец (7% голосов). Деятельность сторожа скучна по мнению 4% россиян. Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря обвиняют в скуке по 3% опрошенных. Нелюбимая или неинтересная работа навевает скуку на 3% россиян.

По 2% голосов набрали такие профессии как уборщик, вахтер, архивариус и оператор call-центра.

Среди прочих скучных профессий россияне назвали программиста, юриста, билетера, гардеробщика, водителя, грузчика, дворника, консьержа, парикмахера, банковских работников, сотрудников склада и чиновников (24%).

Лишь 13% россиян считают, что скучных профессий не бывает, в каждой есть свои плюсы и минусы.

По данным SuperJob, у мужчин в рейтинге скучных профессий на первом месте — охранник (16% против 9% среди женщин), у женщин — бухгалтер (13% против 8% среди мужчин). Женщины в полтора раза чаще мужчин отмечали, что скучных профессий не бывает (15% против 10%).

По сравнению с данными аналогичных опросов, проведенных в 2013 и 2019 годах, топ рейтинга скучных профессий остался прежним — это профессии охранника и бухгалтера. Чуть выросло число респондентов, которые считают скучной работу продавца (7% сейчас против 5% в 2019 и 2% в 2013 годах).

22 август 07:23 | : Будни

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