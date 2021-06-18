Ирина Чиркова: Я с тобой, спецназ!

Депутат Госдумы поздравила бойцов спецназа архангельского регионального управления ФСИН с их юбилеем:
- Вчера с большим удовольствием поздравила отдел спецназа УФСИН по Архангельской области с 30-летием со дня создания. Торжественное мероприятие состоялось в архангельском центре «Патриот». Поздравления принимали руководитель отряда Владимир Львович Автаев, его действующие сотрудники и, конечно, ветераны.
Офицеры этого спецподразделения, которому много лет назад было присвоено название «Сивуч», за три десятилетия выполнили немало серьёзных задач, в том числе боевых, а также занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Уверена, не только для юных пацанов, но и для всех северян бойцы «Сивуча» - это воплощение доблести и олицетворение престижа службы в уголовно-исполнительной системе. Еще раз с вашим юбилеем, прекрасные Мужчины! Здоровья и только мирных задач!!