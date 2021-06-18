Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ирина Чиркова: Я с тобой, спецназ!

Депутат Госдумы поздравила бойцов спецназа архангельского регионального управления ФСИН с их юбилеем:

- Вчера с большим удовольствием поздравила отдел спецназа УФСИН по Архангельской области с 30-летием со дня создания. Торжественное мероприятие состоялось в архангельском центре «Патриот». Поздравления принимали руководитель отряда Владимир Львович Автаев, его действующие сотрудники и, конечно, ветераны.

Офицеры этого спецподразделения, которому много лет назад было присвоено название «Сивуч», за три десятилетия выполнили немало серьёзных задач, в том числе боевых, а также занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Уверена, не только для юных пацанов, но и для всех северян бойцы «Сивуча» - это воплощение доблести и олицетворение престижа службы в уголовно-исполнительной системе. Еще раз с вашим юбилеем, прекрасные Мужчины! Здоровья и только мирных задач!!

 

21 август 07:18 | : Будни

Главные новости


Кому доверили здоровье северян?
РВК-Архангельск: мы свою работу на «тысячнике» сделали

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (250)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20