Коронавирус проник в организмы еще 266 жителей Поморья

Выздоровели за прошедшие сутки 243 человека. Такие цифры указаны в сегодняшней сводке регионального оперштаба.
В числе новых заболевших:
- 95 архангелогородцев;
- 78 северодвинцев (50 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 19 жителей Котласа;
- 13 новых случаев выявлено в Коряжме;
- 11 — в Онежском районе;
- 10 — в Коношском;
- по 6 — в Вельском, Котласском и Ленском районах;
- по 4 — в Мирном, а также в Приморском, Устьянском и Холмогорском районах;
- по 3 — в Новодвинске и Мезенском районе.