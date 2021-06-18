Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коронавирус проник в организмы еще 266 жителей Поморья

Выздоровели за прошедшие сутки 243 человека. Такие цифры указаны в сегодняшней сводке регионального оперштаба.

В числе новых заболевших:

  • 95 архангелогородцев; 
  • 78 северодвинцев (50 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 19 жителей Котласа; 
  • 13 новых случаев выявлено в Коряжме;
  • 11 — в Онежском районе; 
  • 10 — в Коношском; 
  • по 6 — в Вельском, Котласском и Ленском районах; 
  • по 4 — в Мирном, а также в Приморском, Устьянском и Холмогорском районах; 
  • по 3 — в Новодвинске и Мезенском районе.

 

19 август 12:45 | : Будни

Главные новости


РВК-Архангельск: мы свою работу на «тысячнике» сделали
Ильфу-Петрову не снилось. Новорусский «Бендер»… и это только «Начало»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (234)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20