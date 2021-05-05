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COVID продолжает атаковать население Поморья: +259

Таковы данные из последней сводки оперативного оперштаба – каждый день отмечается прирост заболевших. Выздоровели за сутки 189 человек.

География пандемии:

66 архангелогородцев;

44 жителя Шенкурского района;

28 северодвинцев (6 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

17 новых случаев выявлено в Вельском районе;

16 – в Плесецком;

по 15 – в г. Котласе и Коношском районе;

12 – в Приморском районе;

11 – в Виноградовском;

по 10 – в г. Мирном и Каргопольском районе;

4 – в Няндомском районе;

3 – в Красноборском;

по 2 – в г. Коряжме, а также в Ленском и Устьянском районах.

Также, в статистику включены два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездки в Турцию.  

17 август 14:19 | : Будни

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