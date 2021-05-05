COVID продолжает атаковать население Поморья: +259

Таковы данные из последней сводки оперативного оперштаба – каждый день отмечается прирост заболевших. Выздоровели за сутки 189 человек.
География пандемии:
66 архангелогородцев;
44 жителя Шенкурского района;
28 северодвинцев (6 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
17 новых случаев выявлено в Вельском районе;
16 – в Плесецком;
по 15 – в г. Котласе и Коношском районе;
12 – в Приморском районе;
11 – в Виноградовском;
по 10 – в г. Мирном и Каргопольском районе;
4 – в Няндомском районе;
3 – в Красноборском;
по 2 – в г. Коряжме, а также в Ленском и Устьянском районах.
Также, в статистику включены два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездки в Турцию.