В деревне Мондино Онежского района в Храме Живоначальной Троицы прошла первая Литургия со времени закрытия и разорения церкви. Богослужение совершили руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» протоиерей Алексей Яковлев и настоятель Троицкого храма при Свято-Владимирской детской больнице Москвы священник Владимир Суханов.
«В нашей жизни все меняется к лучшему только в том случае, если мы соприкасаемся с Богом. Где Бог, там — Жизнь. Напротив, где нет Бога, там — тление, злоба и вражда, — отметил в проповеди протоиерей Алексий Яковлев. — Когда мы приезжаем сюда и начинаем понемногу возрождать заброшенные храмы, приводить их в порядок из состояния мерзости и запустения, то мы должны помнить, что это не наша заслуга, а это милость Божия для каждого из нас. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что даже если одна Божественная литургия совершится в храме, то полностью оправдано то, что потрачено на его строительство. В этот день во время Литургии со всеми нами присутствовали и молились здесь тысячи ангелов и все те, кто отстаивал этот храм во времена гонений и сохранил его до наших дней, несмотря на репрессии, ссылки в лагеря и пытки. Сейчас мы совершаем первые шаги, чтобы возродить этот храм. Наша задача состоит в том, чтобы делать всё, что в наших силах. Как говорит Паисий Святогорец, "мы должны делать то, что возможно, чтобы невозможное сделал Бог"».
По окончании Литургии были совершены заупокойная лития и крестный ход.
В Мондино добровольческие экспедиции «Общего дела» работают уже второй год. За это время были проведены противоаварийные работы, установлена консервационная кровля, появилась возможность проводить в церкви богослужения.
Троицкая Церковь была построена между 1883 и 1888 годами на месте сгоревшего в 1876 году ансамбля предшествующих церквей, построенных еще в конце XVIII века. Церковь является одной из наиболее значительных по размерам из возведенных на Русском Севере во второй половине XIX столетия.
Деревня Мондино расположена на живописном берегу реки Онеги в северной части большого острова, образованного двумя ее рукавами. Церковь построена на возвышенности в центре деревни и вместе с небольшой группой сохранившихся домов, составляет уникальный архитектурно-природный ансамбль, органично вписанный в окружающий пейзаж.
В 2020 году по заказу Фонда возрождения духовно-культурного наследия Отечества был подготовлен и согласован проект противоаварийных работ для сохранения памятника. Противоаварийные работы начаты в летний сезон 2020 года. Консервация предотвратит дальнейшее ухудшение состояния зданий и обеспечит их конструктивную устойчивость и защиту от атмосферных осадков на 7 – 10 лет. В дальнейшем для надежного сохранения памятника необходимо проведение более радикальных укрепляющих работ или полноценной реставрации, сообщается на сайте «Общего дела».
Напомним, что на Русском Севере сохранилось около 600 деревянных храмов, большая часть из них нуждается в спасении. На помощь церквям уже более десяти лет приезжают добровольцы «Общего дела» — участники проекта спасли от разрушения около 150 объектов в Карелии, Коми, Марий Эл, Архангельской, Кировской и Вологодской областях.
Благодаря проекту ежегодно на Север отправляются десятки экспедиций, в которых принимают участие сотни добровольцев. За годы существования проекта были организованы более 320 экспедиций, в которых обследованы 360 храмов и часовен, в 146 проведены противоаварийные и консервационные работы. Проект существует по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В 2019 году Предстоятель Церкви посетил храмовые комплексы в деревнях Ворзогоры и Подпорожье Онежского района Архангельской области, восстановленные волонтерами «Общего дела». Патриарх поблагодарил руководителя добровольческого движения протоиерея Алексия Яковлева, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского в Раеве города Москвы.
Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с отцом Алексием в июле 2020 года. Священник пребывал в Архангельской области в командировке. Среди его спутников были архитектор-реставратор Андрей Бодэ, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства, а также архитектор Андрей Барабанов, специалист по деревянному зодчеству. По его проектам, в частности, были построены деревянная церковь Державной иконы Божией Матери возле кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве и Александро-Невский храм на Варавино в Архангельске.
«Благодарим владыку Корнилия за благословение потрудиться в Архангельской митрополии и за добрые пожелания в наш адрес», — сказал протоиерей Алексий Яковлев по итогам встречи с архипастырем.
(по материалам Архангельской епархии)