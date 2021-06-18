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Заключенные Поморья с энтузиазмом продолжают шить рабочие робы

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (д. Горка-Муравьевская, г. Вельск) введен в эксплуатацию новый швейный цех.

В рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" в учреждение поступило современное  швейное оборудование. Для организации качественного трудового процесса в ИК-14 провели ремонт имеющихся площадей в Центре трудовой адаптации осужденных. Здесь была осуществлена перепланировка помещения, выполнены штукатурные и покрасочные работы, подведена центральная канализация, заменены окна и двери. В отремонтированный цех  установили 46 современных швейных машинок, позволяющих выполнять  различные операции.

Введение в эксплуатацию нового производственного участка позволило создать дополнительно 65 рабочих мест для осужденных.  На сегодняшний день швейная бригада является самой многочисленной на промышленной зоне ИК-14. Всего на данном направлении трудится 106 человек, имеющих соответствующую квалификацию. В настоящее время они выполняют заказы по пошиву рабочих костюмов.    

- Расширение производственных мощностей позволяет решать одну из важнейших задач уголовно-исполнительной системы – это  привлечение осужденных к оплачиваемому труду, - отметил начальник ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Артур Акопян.    

На сегодняшний момент мощности нового цеха загружены полностью, но в перспективе с учетом имеющегося нового оборудования отбывающие наказание могут выполнить заказы любой сложности.

16 август 14:33 | : Будни

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