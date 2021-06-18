Заключенные Поморья с энтузиазмом продолжают шить рабочие робы

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (д. Горка-Муравьевская, г. Вельск) введен в эксплуатацию новый швейный цех.
В рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" в учреждение поступило современное швейное оборудование. Для организации качественного трудового процесса в ИК-14 провели ремонт имеющихся площадей в Центре трудовой адаптации осужденных. Здесь была осуществлена перепланировка помещения, выполнены штукатурные и покрасочные работы, подведена центральная канализация, заменены окна и двери. В отремонтированный цех установили 46 современных швейных машинок, позволяющих выполнять различные операции.
Введение в эксплуатацию нового производственного участка позволило создать дополнительно 65 рабочих мест для осужденных. На сегодняшний день швейная бригада является самой многочисленной на промышленной зоне ИК-14. Всего на данном направлении трудится 106 человек, имеющих соответствующую квалификацию. В настоящее время они выполняют заказы по пошиву рабочих костюмов.
- Расширение производственных мощностей позволяет решать одну из важнейших задач уголовно-исполнительной системы – это привлечение осужденных к оплачиваемому труду, - отметил начальник ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Артур Акопян.
На сегодняшний момент мощности нового цеха загружены полностью, но в перспективе с учетом имеющегося нового оборудования отбывающие наказание могут выполнить заказы любой сложности.