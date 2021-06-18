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Продолжается рост суточной заболеваемости COVID в Архангельской области

Вчера 251, сегодня 252. Таковы данные из последней сводки регионального оперштаба.

Причем Северодвинск опять опережает столицу области. Смотрите сами:

  • 70 северодвинцев (24 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 47 архангелогородцев; 
  • 33 жителя Плесецкого района; 
  • По 16 новых случаев выявлено в Новодвинске и Мезенском районе; 
  • 15 — в Коношском районе; 
  • По 11 — в Котласе, а также в Ленском и Няндомском районах; 
  • 9 — в Устьянском районе; 
  • 8 — в Мирном; 
  • 3 — в Котласском районе; 
  • 2 — в Приморском.

Выздоровели 33 человека.

16 август 11:16 | : Будни

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