Продолжается рост суточной заболеваемости COVID в Архангельской области

Вчера 251, сегодня 252. Таковы данные из последней сводки регионального оперштаба.
Причем Северодвинск опять опережает столицу области. Смотрите сами:
- 70 северодвинцев (24 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 47 архангелогородцев;
- 33 жителя Плесецкого района;
- По 16 новых случаев выявлено в Новодвинске и Мезенском районе;
- 15 — в Коношском районе;
- По 11 — в Котласе, а также в Ленском и Няндомском районах;
- 9 — в Устьянском районе;
- 8 — в Мирном;
- 3 — в Котласском районе;
- 2 — в Приморском.
Выздоровели 33 человека.