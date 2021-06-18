Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пивков передал Энгельсу именные часы от Цыбульского

Заслуженный учитель России, родоначальник вельского хоккея с шайбой, один из организаторов турнира «Золотая шайба» Энгельс Лопатин награжден именными часами губернатора Архангельской области. Об этом рассказала пресс-служба областной администрации:

- Награду вручил заместитель главы региона Сергей Пивков в ходе рабочей поездки в Вельск. Он отметил особый вклад Энгельса Федоровича в развитие спорта в районе.

— Благодаря вашему энтузиазму в Вельске были построены хоккейный корт и плавательный бассейн, создана первая команда по хоккею с шайбой, – сказал Сергей Пивков. – Вы – автор нестандартного спортивного оборудования для школьных залов, которое используется не только в Поморье, но и в Вологодской, Московской и Ленинградской областях. И сегодня вы продолжаете воспитывать талантливую молодежь, которая стремится развиваться в спорте, за что хочется выразить вам огромную благодарность.

Энгельс Лопатин в настоящее время работает в вельской гимназии №4, его педагогический стаж – 59 лет. Он тренирует школьную команду по волейболу, является активным участником мероприятий школьного спортивного клуба «Олимп» в качестве организатора и руководителя команд.

Напомним, что именными часами губернатора Архангельской области награждаются граждане России, иностранные граждане, лица без гражданства за достижения в социально-экономическом и культурном развитии региона, а также в государственной и общественной деятельности.

 

15 август 11:45 | : Будни

Главные новости


На дне. Закулисье Архангельского обкома КПРФ
«Остаюсь коммунистом». В Архангельской области начались чистки партийных рядов

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (172)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20