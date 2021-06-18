Пивков передал Энгельсу именные часы от Цыбульского

Заслуженный учитель России, родоначальник вельского хоккея с шайбой, один из организаторов турнира «Золотая шайба» Энгельс Лопатин награжден именными часами губернатора Архангельской области. Об этом рассказала пресс-служба областной администрации:
- Награду вручил заместитель главы региона Сергей Пивков в ходе рабочей поездки в Вельск. Он отметил особый вклад Энгельса Федоровича в развитие спорта в районе.
— Благодаря вашему энтузиазму в Вельске были построены хоккейный корт и плавательный бассейн, создана первая команда по хоккею с шайбой, – сказал Сергей Пивков. – Вы – автор нестандартного спортивного оборудования для школьных залов, которое используется не только в Поморье, но и в Вологодской, Московской и Ленинградской областях. И сегодня вы продолжаете воспитывать талантливую молодежь, которая стремится развиваться в спорте, за что хочется выразить вам огромную благодарность.
Энгельс Лопатин в настоящее время работает в вельской гимназии №4, его педагогический стаж – 59 лет. Он тренирует школьную команду по волейболу, является активным участником мероприятий школьного спортивного клуба «Олимп» в качестве организатора и руководителя команд.
Напомним, что именными часами губернатора Архангельской области награждаются граждане России, иностранные граждане, лица без гражданства за достижения в социально-экономическом и культурном развитии региона, а также в государственной и общественной деятельности.