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Новый российский общепит - цены и качество

Где в России самые вкусные и недорогие рестораны и кафе, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов с численностью населения от 500 тысяч человек, посещавших кафе и рестораны своего города в течение последнего календарного года.

Средние оценки вкуса блюд в заведениях общественного питания крупных городов страны порадовали: не менее 4 баллов из 5. Лидером по этому показателю стала Казань с очень высокой средней отметкой в 4,5 балла. На втором месте с 4,3 баллами — Тюмень, Махачкала, Ульяновск, Оренбург, Рязань и лишь один из городов-миллионников — Краснодар. Москва и Санкт-Петербург по среднему баллу близко к лидерам (по 4,1 баллу), но в рейтинге лишь на 4 месте из 5 возможных, настолько высоки оценки во всех городах.

Оценивая уровень цен в кафе и ресторанах своего города, редко кто называл их низкими, поэтому рейтинг строился по сумме оценок «низкие» и «умеренные». На первом месте по привлекательности стоимости блюд оказались заведения Набережных Челнов (80% опрошенных назвали цены умеренными, 2% — низкими), на втором — Тюмени (80 и 1% соответственно), на третьем — Астрахани (76 и 1%). Столица Татарстана оказалась на 4 месте (77% назвали цены умеренными, низкими же их назвали менее 1% опрошенных). Санкт-Петербург на 20 месте из 30 (63 и 2%). Столица — на последнем месте по уровню ресторанных цен: 52% москвичей назвали их умеренными, 2% низкими, а 42% — высокими.

Итоговые результаты в рейтинге городов с самыми вкусными и дешевыми кафе и ресторанами определялись по сумме мест в таблицах. На первое место вышла Тюмень: соотношение вкуса и стоимости блюд в кафе и ресторанах города оптимально. Вторую строку поделили мегаполисы Татарстана: столица — Казань — и полумиллионник — Набережные Челны. Астрахань на третьем месте. Санкт-Петербург — на 15-м из 22. Столица замыкает рейтинг: со вкусом блюд в ресторанах и кафе Москвы все в порядке, но цены, по мнению посетителей, «кусаются».

15 август 07:35 | : Будни

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