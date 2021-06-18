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В Архангельскую область продолжают везти COVID из Турции

Но и своего хватает. По данным регионального оперштаба, за последние сутки на территории Поморья зафиксированы 247 случаев заболевания коронавирусом.

Среди заболевших:

 59 архангелогородцев;

48 северодвинцев  (12 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

23 жителя г. Котласа;

16 новых случаев выявлено в г. Коряжме;

13 – в Виноградовском районе;

по 11 – в г. Новодвинске и Вельском районе;

9 – в Ленском районе;

по 8 – в Вилегодском, Онежском, Коношском и Котласском районах; 

7 – в Красноборском районе;

6 – в Мезенском;

5 – в Устьянском;

по 2 – в Верхнетоемском и Няндомском районах;

по 1 – в Пинежском и Плесецком.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.

14 август 13:24 | : Будни

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