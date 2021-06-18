В Архангельскую область продолжают везти COVID из Турции

Но и своего хватает. По данным регионального оперштаба, за последние сутки на территории Поморья зафиксированы 247 случаев заболевания коронавирусом.
Среди заболевших:
59 архангелогородцев;
48 северодвинцев (12 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
23 жителя г. Котласа;
16 новых случаев выявлено в г. Коряжме;
13 – в Виноградовском районе;
по 11 – в г. Новодвинске и Вельском районе;
9 – в Ленском районе;
по 8 – в Вилегодском, Онежском, Коношском и Котласском районах;
7 – в Красноборском районе;
6 – в Мезенском;
5 – в Устьянском;
по 2 – в Верхнетоемском и Няндомском районах;
по 1 – в Пинежском и Плесецком.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.