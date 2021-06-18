Образование "в складчину" - самый популярный метод повышения квалификации

Оплата образования «в складчину» в России практикуется редко, однако обучение, за которое частично заплатил работодатель, а частично — сотрудник, намного чаще способствует карьерному и зарплатному росту. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 8500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
За последний год курсы повышения квалификации, семинары или тренинги по профессии прошли 44% россиян. 15% учились бесплатно, столько же (15%) оплачивали дополнительное образование из своего кошелька. Каждый девятый (11%) участвовал в занятиях за счет работодателя. Лишь 3% опрошенных прошли обучение частично за свой счет, частично за счет компании.
В столицах ценность дополнительного профессионального образования выше: именно в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего учатся за свой счет (22% и 20% соответственно). Тех, кто выбирает бесплатные курсы и тренинги, больше в Ростове-на-Дону (19%) и Уфе (17%), а тех, кто проходил обучение за счет работодателя, — в Челябинске (16%) и Омске (15%).
Среди тех, кто в течение последнего года прошел обучение за счет компании, каждый третий опрошенный (33%) сам выбрал для себя курсы, тренинг или семинар, 58% сообщили, что образовательный проект был выбран работодателем.
Среди тех, кто получал дополнительное образование в течение последнего года, повышение эффективности своего труда отметили 30%. У 13% результатом обучения стало повышение разряда или категории, у 11% — рост зарплаты, а 8% были переведены на более высокую должность. 38% признались, что участие в курсах и семинарах не привело к каким-либо изменениям в их работе, причем среди респондентов в возрасте старше 45 лет этот показатель доходит до 46%.
Позитивные изменения (карьерный рост, увеличение доходов, повышение квалификационной категории и эффективности труда) наиболее часто отмечали те, кто оплачивал учебу «в складчину» с работодателем. По всей видимости, такого рода договоренности характерны для сторон, максимально заинтересованных в результате общего труда и друг в друге. Тех, кто не заметил никаких изменений в трудовой деятельности после обучения, больше всего среди обучавшихся бесплатно (42%).
На курсах повышения квалификации, семинарах и тренингах россияне чаще всего подтягивают технические навыки, необходимые в профессии (40%). Социальные навыки (работа в команде, тайм-менеджмент, мотивация и т.д.) «прокачивают» 16%. Каждый третий (34%) учился и тому, и другому.
При этом технические навыки опрошенные чаще всего повышали за свой счет, а социальные — за счет работодателя. Тех, кто улучшил и hard, и soft skills, больше всего среди респондентов, оплачивавших обучение вместе с работодателем.
Пандемия COVID-19 сделала большую часть курсов и тренингов дистанционными: 54% россиян, получавших дополнительное образование за последний год, делали это исключительно онлайн. Лишь каждый четвертый (24%) проходил обучение очно, еще 22% учились в гибридном формате.