Горячая вода появится в кранах архангелогородцев 18 августа. Но не у всех

Об этом рассказывает пресс-служба администрации областной столицы.
- По словам директора департамента городского хозяйства Владимира Шадрина, традиционно сначала будут подключаться окраины города. В первую очередь горячая вода появится на территории аэропорта Талаги, в округах: Варавино-Фактория, Маймаксанский, Соломбальский. Затем вода появится в домах, расположенных в центре города. Это обусловлено действующей схемой теплоснабжения.
Для участков, на которых выявлены дефекты, будет разработан отдельный график возобновления горячего водоснабжения, который опубликуют на официальном интернет-портале администрации Архангельска.
Департамент городского хозяйства ежедневно контролирует процесс и сроки подключения жилых домов и объектов социальной сферы к горячему водоснабжению.
Впрочем, есть и хорошие новости. Для всех – по сведениям редакции, ранее анонсированного полного отключения города от водоснабжения почти на трое суток не будет с 99-процентной вероятностью. А тут бы никакие водогреи не спасли…