Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Горячая вода появится в кранах архангелогородцев 18 августа. Но не у всех

Об этом рассказывает пресс-служба администрации областной столицы.

- По словам директора департамента городского хозяйства Владимира Шадрина, традиционно сначала будут подключаться окраины города. В первую очередь горячая вода появится на территории аэропорта Талаги, в округах: Варавино-Фактория, Маймаксанский, Соломбальский. Затем вода появится в домах, расположенных в центре города. Это обусловлено действующей схемой теплоснабжения.  

 Для участков, на которых выявлены дефекты, будет разработан отдельный график возобновления горячего водоснабжения, который опубликуют на официальном интернет-портале администрации Архангельска.

 Департамент городского хозяйства ежедневно контролирует процесс и сроки подключения жилых домов и объектов социальной сферы к горячему водоснабжению.

Впрочем, есть и хорошие новости. Для всех – по сведениям редакции, ранее анонсированного полного отключения города от водоснабжения почти на трое суток не будет с 99-процентной вероятностью. А тут бы никакие водогреи не спасли…

 

13 август 14:35 | : Будни

Главные новости


«Остаюсь коммунистом». В Архангельской области начались чистки партийных рядов
Приключения дантиста Сени

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (161)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20