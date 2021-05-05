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+245. В Архангельской области продолжается рост числа коронавирусных

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 229 человек.

Среди новых заболевших:

76 архангелогородцев;

61 северодвинец  (14 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

24 жителя г. Котласа;

13 новых случаев выявлено в г. Коряжме;

по 11 – в Устьянском и Плесецком районах;

9 – в г. Новодвинске;

7 – в Вельском районе;

6 – в Коношском;

5 – в Холмогорском;

по 4 – в г. Мирном, а также в Ленском и Лешуконском районах;

по 3 – в Котласском, Онежском и Приморском районах;

1 – в Верхнетоемском районе.

 

13 август 12:28 | : Будни

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