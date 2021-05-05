+245. В Архангельской области продолжается рост числа коронавирусных

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 229 человек.
Среди новых заболевших:
76 архангелогородцев;
61 северодвинец (14 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
24 жителя г. Котласа;
13 новых случаев выявлено в г. Коряжме;
по 11 – в Устьянском и Плесецком районах;
9 – в г. Новодвинске;
7 – в Вельском районе;
6 – в Коношском;
5 – в Холмогорском;
по 4 – в г. Мирном, а также в Ленском и Лешуконском районах;
по 3 – в Котласском, Онежском и Приморском районах;
1 – в Верхнетоемском районе.