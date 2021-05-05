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Архангельский Роспотребнадзор временно остался без руководителя

Занимавший эту должность в течение последних 16 лет Роман Бузинов ушел в отставку.

Как объяснили редакции информированные источники, Роман Вячеславович сам давно просился на покой. Устал. Что неудивительно при накаленной последние полтора года обстановке вокруг его ведомства, связанной с пандемией коронавируса – ежедневные сводки, печальная статистика, пресс-конференции, непопулярные нововведения и т.д.

Временно должность руководителя регионального Управления Роспотребнадзора по Архангельской области занимает Тарас Носовской.

Кто окончательно сядет в это кресло, пока неизвестно. Но свято место…

12 август 13:11 | : Будни

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