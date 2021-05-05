Архангельский Роспотребнадзор временно остался без руководителя

Занимавший эту должность в течение последних 16 лет Роман Бузинов ушел в отставку.
Как объяснили редакции информированные источники, Роман Вячеславович сам давно просился на покой. Устал. Что неудивительно при накаленной последние полтора года обстановке вокруг его ведомства, связанной с пандемией коронавируса – ежедневные сводки, печальная статистика, пресс-конференции, непопулярные нововведения и т.д.
Временно должность руководителя регионального Управления Роспотребнадзора по Архангельской области занимает Тарас Носовской.
Кто окончательно сядет в это кресло, пока неизвестно. Но свято место…