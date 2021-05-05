+241. Коронавирус продолжает атаковать Архангельску область

Такую пугающую цифру представил в последней сводке региональный оперштаб.
В числе заболевших:
75 архангелогородцев;
69 северодвинцев (12 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
30 жителей г. Котласа;
9 жителей Каргопольского района;
по 8 новых случаев выявлено в г. Коряжме и Онежском районе;
6 – в г. Новодвинске;
по 5 – в г. Мирном и Приморском районе;
по 4 – в Котласском, Холмогорском и Плесецком районах;
по 3 – в Красноборском и Ленском;
2 – в Пинежском районе;
по 1 – в Коношском и Няндомском районах.
Кроме того, в статистику включено четыре завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездки в Турцию.
Выздоровели 235 человек.