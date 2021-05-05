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+241. Коронавирус продолжает атаковать Архангельску область

Такую пугающую цифру представил в последней сводке региональный оперштаб.

В числе заболевших:

75 архангелогородцев;

69 северодвинцев (12 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

30 жителей г. Котласа;

9 жителей Каргопольского района;

по 8 новых случаев выявлено в г. Коряжме и Онежском районе;

6 – в г. Новодвинске;

по 5 – в г. Мирном и Приморском районе;

по 4 – в Котласском, Холмогорском и Плесецком районах;

по 3 – в Красноборском и Ленском;

2 – в Пинежском районе;

по 1 – в Коношском и Няндомском районах.

Кроме того, в статистику включено четыре завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездки в Турцию.

Выздоровели 235 человек.

12 август 12:53 | : Будни

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