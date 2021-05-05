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Мученик Кулойлага пополнил список Собора архангельских святых

Имя священномученика Димитрия Касаткина включено в Собор святых Архангельской митрополии. Пополнить список северных угодников Божиих благословил Святейший Патриарх Кирилл.

Теперь в Соборе 93 подвижника благочестия: это 30 святых XIV–XVIII веков, святой праведный Иоанн Кронштадтский и 62 новомученика XX столетия.

Священномученик Димитрий Васильевич Касаткин родился 24 октября 1884 года в селе Борис-Городок Можайского уезда Московской губернии в семье псаломщика.

В 1900 году окончил Звенигородское духовное училище, в 1906-м — Вифанскую духовную семинарию, после был направлен учителем в церковноприходскую школу села Милятино Можайского уезда Московской губернии.

В 1916 году рукоположен во иерея к церкви во имя святых Космы и Дамиана погоста Гвоздня Бронницкого уезда той же губернии, где прослужил 20 лет.

В 1930-х при поддержке прихожан препятствовал попыткам закрыть храм, чем вызывал недовольство властей. 26 ноября 1937 года отца Димитрия арестовали и поместили в тюрьму города Коломны, затем перевели в Москву в Таганскую тюрьму. Священника обвиняли в том, что он произносил проповеди и совершал крестные хода, а также в агитации против колхозов. Отец Димитрий отверг голословные обвинения в антиколхозной агитации, что же касается крестных ходов и проповедей, то, указал, что они входят в его обязанности священника.

5 декабря 1937 года Особой тройкой УНКВД по Московской области он был приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Отец Димитрий Касаткин отбывал срок в Беломоро-Балтийском лагере в Медвежьегорске.

Священник обращался с заявлением о пересмотре дела, указывая на несправедливость приговора: «Моя вина перед советской властью состоит в том, что я священник и совершал богослужение и религиозные обряды, которые советскими законами не запрещены; но это не может служить основанием для моего заключения», — писал отец Димитрий. Однако в повторном рассмотрении дела ему было отказано.

В августе 1940 года его перевели в Талажское отделение Кулойского исправительно-трудового лагеря под Архангельском.

Каторжные работы окончательно подорвали здоровье отца Димитрия. 28 октября 1942 года он скончался в заключении и был погребен в безвестной общей могиле.

26 декабря 2006 года определением Священного Синода священномученик Димитрий Касаткин был причислен к лику святых Новомучеников Российских для общецерковного почитания.

Память его совершается 15 октября в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской и 1 ноября в Соборе святых Архангельской митрополии.

Отметим, что в 2019 году в Собор также вошел исповедник Михаил Викторов, в 1930 году тройка ОГПУ осудила священника на 3 года лагерей в Северном крае. Отца Михаила отправили в Соловецкий лагерь особого назначения, в котором он и умер ровно через три года, 11 апреля 1933 года, придя за справкой об освобождении.

Напомним, празднование Собора святых Архангельской митрополии утвердил зимой 2018 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Появление Собора святых, в земле Архангельской просиявших — результат более чем семилетней работы епархиальной комиссии по канонизации святых. Празднование установлено 1 ноября — в день рождения праведного Иоанна Кронштадтского и накануне дня памяти святого отрока Артемия Веркольского — двух небесных покровителей Архангельской земли.

(по материалам Архангельской епархии)

12 август 09:10 | : Будни / Верую

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