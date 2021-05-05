Власти Коношского района по решению суда исправили свое отношение к инвалидам

Решением суда удовлетворены требования прокурора Коношского района о признании незаконным бездействия администрации МО «Коношский муниципальный район» в части неисполнения своих полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг между поселениями муниципального района гражданам с ограниченными возможностями, а также обязании органа местного самоуправления и муниципального унитарного предприятия «Ерцевские теплосети» организовать транспортное обслуживание названной категории населения наравне с другими пассажирами.
Судебный акт исполнен в полном объеме. Маршрутный автобус, осуществляющий перевозку граждан, оборудован необходимой для пассажиров звуковой, зрительной и иной информацией об условиях перевозки в доступной для них форме.
Напомним, данная проблема характерна не только для вышеназванного района – инвалиды-колясочники областной столицы продолжают жаловаться на труднодоступность для них большинства маршрутов общественного транспорта.