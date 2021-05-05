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Еще 231 коронавирус на легкие жителей Архангельской области

Понедельник принес Поморью еще 231 случай заражения COVID-19. Выздоровели за сутки 185 человек. Таковы данные из сводки регионального оперштаба.

Среди заболевших:

  • 50 архангелогородцев; 
  • по 29 новых случаев выявлено в городах Северодвинске (12 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Новодвинске; 
  • 25 — в Коряжме; 
  • 14 — в Виноградовском районе; 
  • 12 — в Приморском; 
  • по 11 — в Котласе и Каргопольском округе; 
  • 9 — в Няндомском районе; 
  • 8 — в Мирном; 
  • по 7 — в Красноборском и Плесецком районах; 
  • 6 — в Устьянском районе; 
  • 5 — в Котласском; 
  • по 2 — в Верхнетоемском и Мезенском районах; 
  • по 1 — в Вельском, Пинежском, Холмогорском и Ленском.
10 август 12:58 | : Будни

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