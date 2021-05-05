Еще 231 коронавирус на легкие жителей Архангельской области

Понедельник принес Поморью еще 231 случай заражения COVID-19. Выздоровели за сутки 185 человек. Таковы данные из сводки регионального оперштаба.
Среди заболевших:
- 50 архангелогородцев;
- по 29 новых случаев выявлено в городах Северодвинске (12 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Новодвинске;
- 25 — в Коряжме;
- 14 — в Виноградовском районе;
- 12 — в Приморском;
- по 11 — в Котласе и Каргопольском округе;
- 9 — в Няндомском районе;
- 8 — в Мирном;
- по 7 — в Красноборском и Плесецком районах;
- 6 — в Устьянском районе;
- 5 — в Котласском;
- по 2 — в Верхнетоемском и Мезенском районах;
- по 1 — в Вельском, Пинежском, Холмогорском и Ленском.