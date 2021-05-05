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Молодежь России все чаще доверяет здоровье искусственному интеллекту, чем живым врачам

Постановку диагноза и назначение лечения больным уже сегодня можно полностью или частично доверить алгоритмам искусственного интеллекта, считают 4 из 10 россиян. Впрочем, если речь идет о собственном лечении, то положиться на искусственный интеллект однозначно и скорее готов лишь каждый пятый. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Цифровизация серьезно влияет практически на все сферы деятельности, в том числе и на профессию врача. Однако в том, что алгоритмам искусственного интеллекта можно доверить постановку диагнозов и назначение лечения пациентам, твердо уверены лишь 5% россиян, еще 37% считают, что эти функции можно переложить на цифровые интеллектуальные системы лишь частично. Свою позицию опрошенные аргументируют тем, что искусственный интеллект способен работать с совокупной базой данных, многократно превышающей опыт конкретного доктора.

Напротив, по мнению 44% россиян, доверять искусственному интеллекту лечение людей нельзя. С их точки зрения, необходимые для этого технологии развиты еще недостаточно хорошо, к тому же большую роль может играть личное участие врача и его поддержка.

В случае собственной болезни поручить искусственному интеллекту лечение готов только каждый пятый россиянин (22%), причем лишь 5% уверены в этом однозначно, а 17% — скорее доверили бы. Большинство же опрошенных (78%) в подобной ситуации не стали бы полагаться на цифровые алгоритмы: 44% в этом однозначно уверены, а 34% склоняются к такой позиции.

И в целом, и применительно к своему личному здоровью в возможности IT-медицины мужчины верят заметно чаще женщин, а молодежь до 24 лет — намного чаще опрошенных старше 45-ти.

10 август 06:22 | : Будни

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