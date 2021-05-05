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Сотрудников архангельских колоний релаксируют настольными играми

В Областной больнице УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) в работе с молодыми сотрудниками психологи используют современные настольные игры.

Начинающие службу в  уголовно-исполнительной системе часто сталкиваются с проблемой адаптации и принятием условий работы с отбывающими наказание. Ведущий психолог психологической лаборатории ОБ Мария Сокольцова активно использует в период стажировки настольные игры.

Сотрудникам предлагается сыграть в фантазийную игру на ассоциации «Диксит». Ее суть состоит в придумывании и разгадывании ассоциаций на основе карт с картинками. Игра хорошо развивает фантазию и абстрактное мышление и помогает игрокам начать лучше понимать друг друга. «Диксит» учит анализировать, чувствовать интуицию, проявлять сообразительность.

- Сотрудники с помощью игры развивают навыки коммуникации, учатся устанавливать межличностные отношения, отрабатывают навыки невербального общения. В дальнейшем участие в играх будут принимать и наставники молодых сотрудников. Это поможет выстроить взаимоотношения в коллективе и наладить работу с осужденными, - прокомментировала ведущий психолог психологической лаборатории ФКУ ОБ УФСИН России по Архангельской области Мария Сокольцова.

09 август 10:11 | : Будни

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