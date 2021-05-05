Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

День людей с надежными руками. Депутат АрхГорДумы поздравляет строителей

Олег Черненко:

- Поздравляю тех, кто создает руками бесценные шедевры на века, с Днем строителя!

Вы по кирпичику строите будущее наших городов, из года в год удивляя новыми профессиональными находками и качеством! Ваш труд нелегкий, но почетный! Ваши руки - надежный инструмент, которому под силу справиться с любой задачей!

От души желаю достижения новых профессиональных высот, регулярной сдачи самых лучших объектов, чувства гордости за свой труд, творческого вдохновения! Будьте верны своим правилам, стройте хорошо и без единой промашки!

И, конечно, счастья и здоровья!

08 август 14:15 | : Будни

Главные новости


Приключения дантиста Сени
«Уха бедняков» – изыск в простоте

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (86)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20