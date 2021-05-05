День людей с надежными руками. Депутат АрхГорДумы поздравляет строителей

Олег Черненко:
- Поздравляю тех, кто создает руками бесценные шедевры на века, с Днем строителя!
Вы по кирпичику строите будущее наших городов, из года в год удивляя новыми профессиональными находками и качеством! Ваш труд нелегкий, но почетный! Ваши руки - надежный инструмент, которому под силу справиться с любой задачей!
От души желаю достижения новых профессиональных высот, регулярной сдачи самых лучших объектов, чувства гордости за свой труд, творческого вдохновения! Будьте верны своим правилам, стройте хорошо и без единой промашки!
И, конечно, счастья и здоровья!