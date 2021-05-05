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Коронавирусное воскресенье в Поморье: +218

Таковы последние данные регионального оперштаба.

Вместе с тем за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 193 человека.

Среди новых заболевших:

54 северодвинца (24 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

по 48 новых случаев выявлено в городах Архангельске и Котласе;

по 11 – в г. Новодвинске, а также в Котласском и Ленском районах;

по 10 – в г. Коряжме и Плесецком районе;

6 – в Лешуконском районе;

4 – в Холмогорском;

3 – в Устьянском;

 по 1 – в Коношском и Приморском.

08 август 13:59 | : Будни

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