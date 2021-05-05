Коронавирусное воскресенье в Поморье: +218

Таковы последние данные регионального оперштаба.
Вместе с тем за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 193 человека.
Среди новых заболевших:
54 северодвинца (24 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
по 48 новых случаев выявлено в городах Архангельске и Котласе;
по 11 – в г. Новодвинске, а также в Котласском и Ленском районах;
по 10 – в г. Коряжме и Плесецком районе;
6 – в Лешуконском районе;
4 – в Холмогорском;
3 – в Устьянском;
по 1 – в Коношском и Приморском.