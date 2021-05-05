Валентина Сырова: «Эти люди создают облик столицы Поморья». Поздравление с Днем строителя

- Уважаемые работники строительных организаций, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
Профессия строителя – одна из самых почётных и уважаемых в нашей стране. От результатов труда строителей во многом зависят динамичное развитие экономики и благополучие людей. Архитекторы, инженерно-технические кадры, проектировщики – это золотой фонд российской строительной индустрии.
Это праздник многих людей, связанных со строительством. Дизайнеры, прорабы, отделочники – невозможно перечислить все специальности, востребованные в современном строительстве. Ваши приоритеты – надежность, качество, комфорт.
В создании облика столицы Поморья принимали участие такие известные архитекторы как В. Андросов, В. Ермолин, В. Никитин, М. Березин, С.Пец. Большой вклад в архитектуру современного города внесла династия Кибиревых, а также архитекторы Дмитрий Яскорский, Юрий Барашков и многие другие.
Продолжение традиций высокопрофессионального строительства мы видим во многих современных объектах, создаваемых нашими земляками-строителями.
То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь – комфортнее. Тысячи архангелогородцев благодарны вам за жилые дома, магазины, школы, детские сады, больницы, театры и спортивные комплексы, за сохранение памятников истории и культуры столицы Поморья.
Уверена, что вместе мы сделаем Архангельск еще более красивым, уютным и современным. Искренне желаю вам счастья, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в осуществлении планов и в покорении новых профессиональных высот! Счастья и добра вам и вашим близким!
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова